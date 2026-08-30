Motorola Razr Fold получил сертификацию с поддержкой mmWave 5G

Motorola представила складной аппарат Razr Fold на американском рынке в последних числах мая, подтвердив его старт продаж через операторов T-Mobile и Verizon. T-Mobile сразу включил новинку в свой ассортимент, тогда как Verizon так и не начал реализацию устройства. Недавно Федеральная комиссия по связи (FCC) одобрила модификацию Razr Fold, поддерживающую mmWave 5G. У Verizon при этом самое широкое покрытие данной технологии в Штатах, поэтому нетрудно догадаться, к чему всё идёт.

Похоже, что смартфон Motorola Razr Fold скоро всё-таки доберётся до полок магазинов Verizon. После получения сертификации модель может появиться в продаже уже в течение ближайших нескольких недель. Правда, оператор пока не раскрывает деталей запуска, но мы обязательно поделимся информацией, как только она появится. Тогда же станет известно и о цене устройства у этого провайдера.