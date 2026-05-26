HONOR выпустила доступный планшет Pad 20

Сегодня компания HONOR представила свой новый планшетный компьютер под названием Pad 20. Он оснащён 12,1-дюймовым IPS LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3000х1872 пикселей. Экран также поддерживает яркость до 700 нит, дополнительно доступна версия Soft Light Edition с матовым покрытием экрана, уменьшающим блики. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 7 Gen 3, который может быть дополнен конфигурациями до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Ещё планшет получил аккумулятор ёмкостью 10100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Что касается камер, то здесь установлены достаточно простые решения — основной модуль на 8 Мп с автофокусом на задней панели и фронтальная камера также на 8 Мп.

Аудиосистема включает шесть динамиков и два микрофона, при этом HONOR Pad 20 работает под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10 и предлагает расширенные функции многозадачности. Из беспроводных возможностей доступны двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 с BLE и порт USB Type-C с поддержкой OTG. Стоимость устройства зависит от версии — базовая модификация Lingyue Edition оценивается в 2099 юаней, что составляет примерно 310 долларов за версию 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Не сказать, что это ультрадоступное решение, но и дорогим планшет тоже не назвать. Тем более, что у него достаточно свежая операционная система, которая явно получит апдейты в обозримом будущем как минимум до следующей версии.