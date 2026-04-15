OnePlus Ace 6 Ultra показали на пресс-рендерах

Компания OnePlus опубликовала качественные изображения смартфона OnePlus Ace 6 Ultra, который еще не был представлен официально. Отметим обновленный дизайн тыльной панели с 3D-гравировкой Ace, металлическую рамку корпуса и вертикально ориентированный блок основной камеры с двумя модулями.

Что до характеристик, смартфону приписывают наличие 6,78-дюймового OLED-экрана производства BOE с кадровой частотой 165 Гц и разрешением 1,5K, флагманской 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G1 Ultra MC12, батареи ёмкостью 8500 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти, тыльной камеры разрешением 50 Мп и предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor