Представлен флагман HUAWEI Pura 90 Pro

Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделями Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, которые базируются на фирменном 9-ядерном процессоре Kirin 9030S с тактовой частотой до 2,75 ГГц. Базовую модель оснастили 6,6-дюймовым OLED LTPO-экраном с адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и разрешением 2760:1256 точек, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0), 50 Мп (телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением) и 12,5-Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 5 Вт соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

Старшая модель отличается 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2880:1308 точек, камерой с модулями на 50 Мп, 200 Мп (телеобъектив с крупным датчиком RYYB и оптической стабилизацией), 40 Мп (сверхширик), а также поддержкой зарядок на 100 Вт, 80 Вт и 18 Вт соответственно. Смартфоны обойдутся в Китае в эквивалент 805 и 955 долларов соответственно за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.