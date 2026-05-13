Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 VIII

Компания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 VIII, которая базируется на топовой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новинка также характеризуется обновленным дизайном тыльной панели, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080:2340 точек, соотношением сторон 19.5:9, кадровой частотой 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSDXC, тройной тыльной камерой ZEISS с модулями на 52 Мп (датчик Exmor T оптического размера 1/1.35дюйма), 48 Мп (телеобъектив) и 48 Мп (16-мм сверхширик), селфи-камерой разрешением 12 Мп, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой Hi-Resolution Audio и технологий WALKMAN, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой зарядки USB Power Delivery и беспроводной зарядки Qi, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP65/IP68, а также корпусом толщиной 8,3 мм и массой 200 граммов. Цена смартфона в Европе составила 1500 и 2000 евро соответственно.

