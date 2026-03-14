Samsung Galaxy A57 будет стоить 800 евро

Один из французский операторов случайно рассекретил цены на среднебюджетные смартфоны Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57, официальный релиз которых ожидается в начале апреля. Итак, Galaxy A37 5G обойдется в 450 и 530 евро за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Galaxy A57 5G обойдется в 550, 600 и 800 евро за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ соответственно. То есть, грядущие новинки будут примерно на 50 евро дороже предыдущего поколения. Также оператор раскрыл параметры основных камер. Старшая модель получит тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 5 Мп, а младшая – 50 Мп, 8 Мп и 5 Мп.

