HP Chromebook 14 на процессоре от AMD

Удивительно, но до этого момента на рынке были хромбуки только на платформе компании Intel — «красные» процессоры конкурента как-то даже никто не рассматривал. Но, ситуация кардинально изменилась — состоялся официальный анонс ноутбука HP Chromebook 14, который построен на платформе AMD. Стоит отметить, что это первый хромбук на процессоре AMD, что и делает его настолько интересным. Пока что говорить о его производительности и возможностях мы не можем, так как продукт только-только показали на выставке. Но, это большой шаг для индустрии и для производителя процессоров в целом — теперь конкуренция будет более высокой, а значит для пользователя новости будут только хорошими. Обычно, когда два производителя стараются угодить покупателю, ситуация на рынке становится только лучше.