HP Chromebook 15 покоряет рынок

Довольно длительное время ноутбук MacBook Air считался лучшим устройством для тех, кто хочет много путешествовать или работать в мобильном режиме. То есть, если вы хотите брать ноутбук на работу, носить его в кафе и потом приезжать домой еще с зарядом батареи, то лучше было брать именно Air. Теперь же на рынок выходит новый ноутбук HP Chromebook 15, который умеет держать заряд батареи в течение 13 часов. За это время вы можете с удовольствием поработать, посмотреть парочку фильмов и пообщаться в социальных сетях, после чего можно будет спокойно ставить ноутбук на зарядку. Помимо этого, устройство будет достаточно доступным в плане стоимости, ведь это хромбук, а они всегда дешевле, чем ноутбуки на операционной системе Windows.