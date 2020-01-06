HP Elite Dragonfly ноутбук-трансформер с 5G

2020-01-06, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - HP Elite Dragonfly; [90]
Компания HP представила обновленный Elite Dragonfly.

Это ноутбук-трансформер для бизнеса с поддержкой 5G. Внутри установлен модем Qualcomm X55 4G/5G.

Ещё ноутбук оснастили встроенной меткой Tile. Это специальный трекер, который подключается по Bluetooth к смартфону и помогает определить местонахождение ноутбука.

HP Elite Dragonfly самый легкий ноутбук-трансформер с поддержкой 5G, весит меньше 1 кг. HP Elite Dragonfly получил 13,3 дюймовый дисплей с 4K и Full-HD, процессоры Intel Core 10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель до 2 ТБ.


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