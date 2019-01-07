HP OMEN 15 удивил характеристиками

На выставке CES 2019 показали массу интересных устройств, среди которых стоит отметить новый игровой ноутбук HP OMEN 15. Это действительно крутое устройство, которое позволит вам играть в любимые игры на весьма высоких настройках графики. Помимо этого, главным преимуществом продукта можно назвать частоту обновления кадров в 240 Гц — на рынке не все игровые мониторы могут похвастаться данными параметрами, не говоря уж про ноутбуки, а у HP OMEN 15 это все имеется. Пока что нет официальной стоимости продукта, но нужно понимать, что это действительно крутой продукт и он будет оцениваться соотвественно высоко. Подождем официального релиза и тогда можно будет говорить о каком-то сравнении с потенциальными конкурентами по рынку.