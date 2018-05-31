HP Omen 15 стал заметно компактнее

Официально представлен ноутбук HP Omen 15 в обновленном виде. Разработчики решили, что производительность это хорошо, но нужно иметь другие бонусы для потенциально покупателя. Например, было бы неплохо уменьшить габариты игрового устройства — рамки вокруг дисплея, вес и так далее. В новинке все эти преимущества имеются, теперь девайс действительно компактнее стал, рамки минимальные, есть масса преимуществ по сравнению с предыдущей версией. Это большой плюс для тех, кто хочет получить от ноутбука игрового направления не только производительность в играх и программах, но и компактность и легкость при транспортировке. Думаю, теперь гаджет будет пользоваться большим спросом, хотя игровые ноутбуки это довольно странная отрасль. Вроде как крутые варианты, но они мало кому нужны в реальной жизни.