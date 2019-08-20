HP Omen X 27 выглядит очень стильно

Давненько у нас не было новостей про игровые мониторы, так что давайте вновь окунемся в эту тематику и посмотрим на новинку под названием HP Omen X 27. Это очень крутое решение с разрешением QHD, которое порадует вас качественной цветопередачей, диагональю дисплея в 27 дюймов и приличным дизайном. Кроме того, у монитора частота смены кадров составляет 240 Гц, то есть это идеальный монитор для шутеров и прочих виртуальных баталий. Осталось только узнать цену для отечественного рынка и тогда можно будет говорить о потенциальной популярности устройства. Сейчас к этому монитору вопросов нет, но если он будет слишком уж дорогим, то тогда никаких шансов на популярность у него нет и не будет — диагональ не та, чтобы привлекать аудиторию.