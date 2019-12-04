HP ProBook x360 11 G5 EE для учеников

Компания HP довольно активно продает свои ноутбуки на самых разных рынках, получая массу лестных отзывов от пользователей. Все дело в том, что производитель радует нас качественными продуктами за вполне разумную цену, а пользователям это очень даже нравится. Теперь вот производитель выпустил в продажу новый ноутбук HP ProBook x360 11 G5 EE, который создан специально для школьников, студентов и тех, кто учится в других учебных заведениях. Устройство довольно простое в плане аппаратной начинки, но у него есть все необходимые элементы, чтобы удовлетворить запросы ученика или даже учителя. Добавляем сюда прочный корпус и получаем достаточно крутой продукт за вполне разумные деньги. Обязательно советуем обратить свое внимание на новинку.