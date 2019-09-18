HP S430c поразит вас диагональю

Официально представлен новый монитор HP S430c, который создавали специально для тех, кто работает с видео, графическим контентом и прочими задачами из этого разряда. У монитора диагональ составляет 43,4 дюйма, при этом разрешение достигает 3840 на 1200 точек. Производитель почему-то заявляет, что это 4К разрешение, хотя на деле до 4К параметр не дотягивает равно в два раза. Тем не менее, это широкоформатный монитор, который отлично справляется с рабочими задачами и позволяет вам работать более комфортно. Если вы работаете с графикой, видео или электронными таблицами, то этот вариант вам точно понравится. Вопрос только в стоимости, которую пока что никто не называет, но эту проблему вскоре решат и тогда можно будет говорить более предметно.