HP ZBook Studio G5 для профессионалов

Компания HP давненько не радовала нас крутыми релизами, которые могут поднять настроение не только фанатам бренда, но и в целом пользователям, которые хотят на ноутбуке работать. Новинка HP ZBook Studio G5 создавалась именно для тех, кто хочет брать устройств в любую точку мира и иметь возможность спокойно и без труда создавать крутые проекты, получать от этого массу удовольствия и положительных эмоций. Вы вправе настраивать ноутбук так, как вам хочется — при покупке предлагают огромный набор характеристик, между которыми вы сами выбираете и собираете идеальный вариант рабочей станции. В минимальной комплектации стоимость устройства составляйте 1300 долларов, в случае с топовой комплектацией ценник достигает намного большей суммы. Там только накопителей можно на тысячу долларов добавить.