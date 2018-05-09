HP mt44 выглядит очень стильно

В последнее время производители ноутбуков поняли, что можно не только игровой рынок штурмовать, но и выпускать модели для работы. Например, модель HP mt44 отлично подходит для казуальных задач — работы с графиками и таблицами, для редактирования текстов и прочей информации, для почтовых задач, социальных сетей и работы, которую часто выполняют в офисах или образовательной среде. Данный ноутбук получил диагональ дисплея 14 дюймов, при разрешении 1920 на 1080 картинка выглядит очень хорошо, сам девайс компактный и обладает всеми портами, которые нужны для комфортной работы в любой сфере. Думаю, это будет популярная модель на рынке, ведь даже я бы себе такой гаджет купил, хотя у меня больше запросы к технике и обычно я хочу получать от устройства максимум. Здесь же за умеренную плату вы получите базу.