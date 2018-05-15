HP объявляет о выпуске новой серии EliteBook 705

HP представила новые компьютеры HP EliteBook 705 и HP ProBook 645 G4. HP EliteBook 705 - производительность корпоративного класса, комплексная безопасность и улучшенный опыт совместной работы.Новые системы HP EliteBook 705, разработанные для современного профессионала, обеспечивают безопасность и управляемость корпоративного уровня наряду с мощными функциями совместной работы, чтобы поддерживать связь с бизнес-пользователями. Работающие от Windows 10 Pro и AMD Ryzen PRO Mobile Processors, пользователи могут оставаться работоспособными в течение всего дня с длительным сроком службы батареи и HP Fast Charge, 50% объема аккумулятора заряжается за 30 минут.Компьютеры HP EliteBook 705 будут доступны в июне, начиная с 799 евро.HP ProBook 645 G4 будет доступен в июне, начиная с 749 евро.