HP отзывает ноутбуки с поврежденными аккумуляторами с рисками «перегрева и возгорания»

HP заявила, что 78500 ноутбуков могут содержать дефектные литий-ионные аккумуляторы, которые могут перегреваться и даже воспламеняться. По данным HP, батареи либо поставлялись, либо продавались в качестве аксессуаров для широкого спектра продуктов, включая HP x360 310 G2, HP ENVY M6 и HP Pavilion x360. Эти устройства продавались по всему миру в период с декабря 2015 года по апрель 2018 года.

“Клиенты могут посетить сайт HP ( https: //batteryprogram687.ext .hp.com ), чтобы узнать, следует ли заменить их батарею. Затронутым клиентам будет бесплатно заменена батарея, и они могут продолжать безопасно пользоваться своим устройством.”

Многие из этих батарей являются несъемными, и вам придется доставить ноутбук в сервисный цент HP. Чтобы узнать, исправна ли ваша батарея, вам нужно запустить программу HP Battery Validation Utility. Если батарея повреждена то вы также должны загрузить обновление BIOS, которое переводит аккумулятор в «Режим безопасности аккумулятора» до замены.