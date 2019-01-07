HP показала Spectre x360 15

Компания HP официально представила новый ноутбук для активных современных пользователей под названием HP Spectre x360 15 — это довольно интересное устройство, которое будет конкурировать с тем ж MacBook. Устройство выглядит очень необычно, здесь есть и золотистая окантовка по краю корпуса, и строгие панели с резкими переходами. Начинка у ноутбука производительная, с этим вопросов нет, вы можете выбрать подходящий по комплектации вариант и получить ту мощность, которая вам необходима. Пока что стоимость никто не называет, но мы уверены, что данный ноутбук стоит своих денег на сто процентов. Особенно в том случае, если вы хотите работать и получать от этого удовольствие, плюс привлекать внимание окружающих. Совсем скоро будет более детальный обзор.