HP показала бюджетный игровой ноутбук

Компания HP представила свой первый игровой ноутбук, который оказался еще и бюджетным. Конечно, название компании HP вместе со словом «бюджетный» слабо сочетаются, да и игровое решение тоже очень отдаленно сюда подходит, но у производителя удалось собрать неплохую систему для обычного геймера. За основу производительности взят процессор Intel Core i5-8300H, он вполне справляется с задачей запуска игровых продуктов. Далее, вам позволяют выбрать между видеокартами AMD Radeon RX 560X и NVIDIA GTX десятого поколения, точную модель пока что никто не называет. Обещают скоростную память объемом 16 гигабайт, которой хватит на все ваши потребности, плюс 1 терабайт HDD накопителя. Стоит все это чудо 800 долларов, достаточно адекватные деньги, как по мне. Особенно если учитывать конкурентов.