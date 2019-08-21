HP представила игровой ноутбук с GTX 1660 Ti и процессором AMD

Компания Hewlett-Packard анонсировала недорогой 15-дюймовый игровой ноутбук линейки Pavilion Gaming.

Характеристики

Новинка будет работать на процессорах Nvidia и AMD средней ценовой категории. В базовой версии установлена видеокарта GeForce GTX 1050 с 3 ГБ памяти и чип AMD Ryzen 5 3550H. В более продвинутой модификации используется связка GeForce GTX 1660 Ti с AMD Ryzen 7 3750H.

В любом варианте ноутбука объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а объём SSD — 512 ГБ. Диагональ IPS экрана — 15,6 дюйма с разрешением 1920 х 1080 пикселей. По сравнению с прошлым поколением, новинка «похудела» на 1 мм и получила улучшенную систему охлаждения.

Когда и по чем

Начало продаж намечено на сентябрь 2019 года, цена стартует от 800 долларов США.