HP представила надежные Chromebook для школ со стилусом Wacom

Компания HP представила две модели Chromebook для рынка образовательных услуг - HP Chromebook 11 G7 EE и HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition. Оба устройства имеют влагозащиту и прошли испытания MIL-STD-810G, которое соответствует военным стандартам США, и может выдерживать падения до 76 см на бетон, чтобы справиться с реальностью нахождения в руках школьников.

HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition оснащен 11-дюймовым сенсорным экраном IPS 1366 x 768 пикселей. Можно повернуть экран на 360 °, чтобы использовать его в режиме планшета. Поддерживается перо Wacom EMR. Chromebook оснащен двухъядерным процессором Celeron N4000 или четырехъядерным процессором N4100 с 8 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ. Аккумулятор обеспечивает до 11,5 часов автономной работы, а вся конструкция весит всего 1,47 кг.

HP Chromebook 11 G7 EE - это практически то же устройство, за исключением того, что его 11-дюймовый экран поворачивается только на 180 ° и доступен в версиях без сенсорного экрана - IPS и SVA. Стоит обратить внимание на то, что не сенсорные версии имеют лучшее время автономной работы, до 13 часов. Устройства оснащены двумя USB-C (Gen 1, 5 Гбит / с), одним USB-A и 3,5-мм разъемом для наушников, а также слотом для SD. Новинки поступят в продажу в апреле.