HP рассказала о ноутбуках у которых проблемы с батареями

HP выпускает уведомление о том, что некоторые из их продуктов могут иметь батареи, которые могут вызвать пожар. Конечным пользователям с таким уязвимым ноутбуком необходимо выполнить обновление, чтобы отключить аккумулятор и заменить батарею на HP.Батареи, затронутые этой программой, поставлялись с конкретными HP Probook 64x (G2 и G3), HP ProBook 65x (G2 и G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, ноутбуками HP 11 и HP ZBook (17 G3 , 17 G4 и Studio G3), проданные во всем мире с декабря 2015 года по декабрь 2017 года. Они также были проданы в качестве аксессуаров или заменены через HP или уполномоченного поставщика услуг HP.В следующей таблице представлен список продуктов HP, затронутых этим отзывом.