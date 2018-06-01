HP выпускает новый ноутбук OMEN 15

Последняя модернизация ноутбука OMEN 15 - это еще более элегантная система, которая дает игрокам улучшенную мобильность и улучшенные аппаратные комплектующие с новыми функциями. Этот ноутбук, разработанный для максимальной игровой производительности, ноутбук поражает всеми тонкостями, которые ищут геймеры в устройстве, обеспечивая первоклассный опыт для работы и игр.

Особенности

Мощность которую можно перевозить: впечатляющая графика с VR-готовой NVIDIA GeForce GTX 1070 с дизайном MAX-Q. Процессоры 8-го поколения Intel Core i5 + и i7 + с шестью ядрами и до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666.

Лучшее охлаждение: специально спроектированное охлаждение для игр, с более крупными вентиляторами и современными подшипниками которые создают меньше трения при вращении и более стабильное управление скоростью вращения вентиляторов во всех конфигурациях. Вентиляторы на задней и нижней части ноутбука тянут холодный воздух, а два больших вентилятора вытягивают тепло через угловые решетки радиатора.

Не обращай внимание на окружающих: ноутбук оснащен несколькими вариантами 15,6 дюймового дисплея, включая 144hz 1080p, 60Hz 4k или 60Hz 1080p и технологию NVIDIA G-SYNC на некоторых конфигурациях. Для тех, кто предпочитает носить наушники, наслаждайтесь DTS: X 11 звуком с имитированным объемным звуком.