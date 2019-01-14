HT70 смартфон с необычным дизайном

Смартфон имеет аккумулятором на 10 000 мАч, что позволяет ему длительное время работать автономно. При этом HT70 поддерживает быструю зарядку и может использоваться в качестве подзарядки других устройств.Смартфон оборудован восьмиядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, накопителем 64 ГБ и поддерживает карты microSD объёмом до 128 ГБ. На передней панели расположились шестидюймовый экран с разрешением 1440 x 720 пикселей и 13-мегапиксельная фронталка. На задней стороне присутствует основная камера, состоящая из двух модулей на 16 и 5 Мп.Стоимость смартфона составит 150 долларов.