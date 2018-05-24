HTC U12+ не стоит своих денег...

Буквально некоторое время назад смартфон HTC U12+ отправили в релиз и все обсуждали какой он классный и производительный. Однако, спустя некоторое время, стало понятно, что смартфон может и хороший, но он стоит дороже конкурентов с известными логотипами на тыльной панели. Пользователи подумали, да и решили, что зачем платить больше денег за непонятный HTC, который уже пять лет как в убытках, если можно купить Samsung с тем же набором характеристик и за те же деньги? Собственно, исходя из этого финансовые аналитики и сделали прогноз, что смартфон HTC U12+ может и будет финансово успешным, но не даст компании выйти из убытков настолько, чтобы занять хоть какую-то долю на рынке. Это грустно, ведь при наличии более-менее адекватных конкурентов на рынке цены на флагманы бы снизилась постепенно.