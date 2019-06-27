HTC Vive Cosmos стоит дорого

Для большинства пользователей любой шлем виртуальной реальности является чем-то очень странным и неудобным, так как картинка, передаваемая на глаза, обычно хуже, чем на том же смартфоне или планшете. В итоге, пользователь боится за свое зрение и просто не пользуется шлемом, не покупая новый контент или даже сам шлем. Новинка HTC Vive Cosmos должна исправить ситуацию, так как у данного шлема виртуальной реальности очень классный экран, который будет передавать качественную картинку на каждый глаз пользователя. Это позволит вам получать удовольствие от процесса изучения нового мира и не переживать о собственном здоровье. Проблема лишь в том, что стоимость никто не называет, а она, вероятно, будет довольно высокой, ведь характеристики флагманские.