HTC анонсировала VR-гарнитуру VIVE Pro 2

HTC анонсировала новую VR-гарнитуру VIVE Pro 2. Внешне гарнитура похожа на оригинальную VIVE Pro, но есть ряд улучшений. Новинка оснащена дисплеем с разрешением 5K и частотой обновления 120 Гц. Новая модель поддерживает 120 угол обзора благодаря конструкции с двойной линзой. В модели реализована технология Display Stream Compression (DSC), которая обеспечивает сжатие видеопотока и улучшает качество изображения.

VR-гарнитура HTC VIVE Pro 2 поддерживает трехмерный пространственный звук и сертифицированные наушники Hi-Res Audio. Полный комплект гарнитуры, включающий новые базовые станции и контроллеры VIVE, будет доступен в августе этого года.