HTC представила бюджетный смартфон Desire 12s

Прочие характеристики новинки включают Android 8.1 Oreo с Sense, 5,7" экран с разрешением HD+, чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 13-Мп фронтальную камеру со светосилой f/2,2 и вспышкой, 3,5-мм мини-джек, модуль NFC, аккумулятор на 3075 мАч, два слота nano-SIM, лоток расширения microSD.Смартфон больше похож на HTC U12 Life. Как и у него, у Desire 12s спинка разделена на две части, одна из которых рифлёная, а другая – нет. Доступно три расцветки: красная, серебристая.Наиболее заметным внешним отличием является дизайн модуля основной камеры. Она, кстати, на 13 Мп и с фазовым автофокусом, светосила составляет f/2,0.Стоимость смартфона составит 12900 тысяч рублей.