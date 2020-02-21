HTC представила прототип VR-гаргитуры Vive Proton

HTC анонсировала Vive Proton, которая выглядит значительно иначе, чем другие VR-продукты компании.

Vive Proton стремится объединить миры виртуальной реальности, смешанной реальности и дополненной реальности в одном устройстве в надежде предложить пользователям более «захватывающий» опыт работы с гарнитурой. На данный момент Proton является всего лишь концептуальным устройством, поэтому все, от его дизайна до его функциональности, в значительной степени находится в стадии разработки.

Proton имеет две версии, автономную гарнитуру с собственной обработкой и питанием от батареи, а также уменьшенную версию «VR viewer», которая будет работать на хост-устройстве, таком как смартфон или ПК. Оба устройства использую систему 6DoF для отслеживания ( без необходимости использования внешних датчиков) в дополнение к контроллерам 3DoF.

Также Vive Proton позиционируется как гибридное устройство, которое позволяет клиентам быстро переключаться между контентом VR и AR. HTC не уточнила, как будет выглядеть контент AR, но некоторые пользователи предполагают, что будет «сквозная» камера. И данная гарнитура была разработана для использования с «сотовыми устройствами 5G».