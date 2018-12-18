Компания HTC представила смартфон среднего уровня Desire 12s с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 5,7-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 пикселей. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 435 разработки Qualcomm. В тыльной части установлена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2, фазовым автофокусом и вспышкой. Спереди расположена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,4. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3075 мАч. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приемник GPS и дактилоскопический сканер. Цена новинки составляет от 190 долларов.