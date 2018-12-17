HTC выпустила Desire 12s

2018-12-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - HTC Desire 12s; [74]
Многие уверены, что компания HTC уже умерла и больше мы о ней не услышим. Однако, производитель продолжает выпускать смартфоны, пусть они и не стоят своих денег или даже внимания. Например, вот был анонсирован новый смартфон HTC Desire 12s, который получил дисплей с диагональю 5,7 дюймов и разрешение 1440 на 720 точек. Это далеко не самый крутой показатель на рынке — у нас есть целая масса обзоров на смартфоны, которые стоят 150 долларов и могут похвастаться такими же характеристиками. Только HTC Desire 12s стоит все 230 долларов, а помимо логотипа никаких преимуществ нет. Вы бы отдали на 80 долларов больше только за логотип компании, о которой уже многие просто забыли? Сильно в этом сомневаюсь, особенно если речь идет о продвинутых пользователях.


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