HUAWEI Enjoy 90 Pro Max показали в четырех расцветках

Компания HUAWEI опубликовала новые изображения смартфона Enjoy 90 Pro Max, который будет представлен уже 23 марта. На этот раз грядущая новинка показана в черной, белой, голубой и золотистой расцветках. Отметим плоскую рамку корпуса, круглый блок основной камеры, главный модуль которой получит 50-Мп сенсор. Ранее стало известно о наличии фирменной платформы серии HiSilicon Kirin 8 и ёмкого аккумулятора.

Напомним, что представленный почти год назад смартфон Huawei Enjoy 80 имеет в своём оснащении 14-нанометровый процессор Kirin 710A, 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1604:720 точек, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, основную камеру разрешением 50 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, АКБ ёмкостью 6620 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 40 Вт.