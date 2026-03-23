HUAWEI Mate 80 Pro Max Wind Edition оценили в 1230 долларов

Компания HUAWEI выпустила новую версию флагмана Mate 80 Pro Max, которая получила название Wind Edition. Её отличием от обычного варианта стала активная система охлаждения с вентилятором, которая спрятана внутри блока основной камеры.

Смартфон также оснащается фирменной 7-нанометровой платформой Kirin 9030 Pro, операционной системой HarmonyOS 6, 16 ГБ ОЗУ, 6,9-дюймовым экраном с двухслойной OLED-матрицей, разрешением 2848:1320 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, основной камерой с модулями на 50 Мп (переменная диафрагма от f/1.4 до f/4.0), 40 Мп (сверхширик), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и датчик для цветопередачи, селфи-камерой разрешением 13 Мп, поддержкой 100-Вт проводной, 80-беспроводной и обратной зарядок, поддержкой спутниковой связи, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Аппарат оценен в Китае в эквивалент 1230 и 1380 долларов за версии с 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти соответственно.