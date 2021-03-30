HUAWEI MatePad Pro 2 сертифицирован TENAA

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei, скоро выпустит новый флагманский планшет компании под названием HUAWEI MatePad Pro 2.

Этот флагманский планшет теперь включен в список TENAA с номером модели WGR-AN19 и кодовым именем Wanger. Но, к сожалению, в списке нет ни изображений продукта, ни его технических характеристик. Но есть некоторые подтвержденные особенности новинки. Планшет премиум-класса будет поддерживать соединение SA / NSA 5G с операционной системой HarmonyOS. Согласно этому, планшет HUAWEI MatePad Pro 2 станет первым устройством, который будет работать с HarmonyOS из коробки.
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