HUAWEI Nova 16 SE получит аккумулятор на 8500 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики смартфона HUAWEI Nova 16 SE, официальная презентация которого ожидается уже в ближайшее время. Итак, аппарат получит плоский LTPS OLED-экран с разрешением 1,5K, фирменную 7-нанометровую однокристальную систему Kirin 8020 с максимальной частотой 2,28 ГГц и графическим ускорителем Maleoon 920, тыльную камеру с главным модулем на базе 50-датчика изображения и поддержкой технологии Red Maple Imaging, батарею ёмкостью 8500 мАч и корпус с градиентной расцветкой. Напомним, что 1 июня были представлены смартфоны Huawei Nova 16z, Nova 16, Nova 16 Pro и Nova 16 Ultra.