Redmi Turbo 6 получит 7-дюймовый экран

Сетевые источники раскрыли некоторые характеристики смартфонов Redmi Turbo 6 и Redmi Turbo 6 Max, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что базовую модель оснастят 7-дюймовым дисплеем, батареей ёмкостью 10000 мАч и новым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8600, который, как предполагается получит и HONOR Power 3 (ему вообще приписывают аккумулятор на 12000 мАч).

Старшей модели приписывают наличие более мощной однокристальной системы серии Dimensity 9 (скорее всего, Dimensity 9600s), 7-дюймового экрана с разрешением 2K, ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев, металлической рамки корпуса и защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69.
Новый iPhone будет толще и тяжелее из-за батареи…
Судя по информации инсайдеров, компания Apple готовит одно из самых значительных обновлений аккумулятора …
MediaTek выпустила мобильный чип Dimensity 8550…
В начале 2026 года компания MediaTek представила процессор Dimensity 8500, выполненный по 4-нм техпроцесс…
Смартфоны HUAWEI Pura 90 очень хорошо продаются…
Компания Huawei отчиталась о продажах серии смартфонов Pura 90, которая стала доступна для покупки пару н…
Официально: Vivo S60 получит защиту от воды …
Компания Vivo раскрыла некоторые подробности о смартфоне Vivo S60, официальная презентация которого ожида…
Складной смартфон Vivo X Fold 6 показали на фото …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал первые качественные фотографии складного смартфона…
В России стартовали Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro…
Российским покупателям стали доступны для покупки смартфоны серии Xiaomi 17T. Новинка получила продвинуты…
Vivo V70 вышел в России за 35 тысяч рублей …
Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон V70, который стоит 35 и 45 тысяч рублей за конфигур…
Складной смартфон Huawei Pura X Max стал бестселлером …
Компания Huawei отчиталась об успехах складного смартфона Pura X Max, который появился в продаже нескольк…
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor