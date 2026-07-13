Redmi Turbo 6 получит 7-дюймовый экран

Сетевые источники раскрыли некоторые характеристики смартфонов Redmi Turbo 6 и Redmi Turbo 6 Max, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что базовую модель оснастят 7-дюймовым дисплеем, батареей ёмкостью 10000 мАч и новым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8600, который, как предполагается получит и HONOR Power 3 (ему вообще приписывают аккумулятор на 12000 мАч).

Старшей модели приписывают наличие более мощной однокристальной системы серии Dimensity 9 (скорее всего, Dimensity 9600s), 7-дюймового экрана с разрешением 2K, ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев, металлической рамки корпуса и защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/IP69.