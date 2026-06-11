Представлен смартфон TECNO POVA 8 5G с АКБ на 8000 мАч

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью POVA 8 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинку также оснастили поддержкой 6,76-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением 1080:2344 точки, кадровой частотой до 144 Гц и защитой зрения с сертификацией TÜV Rheinland, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7100 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP2 , до 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, до 256 ГБ встроенной памяти, фирменными чипами для улучшения связи, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony LYTIA 600, селфи-камерой разрешением 13 Мп, корпусом с полупрозрачной тыльной панелью и крошечным пиксельным мини-дисплеем для вывода уведомлений и полезной информации, а также предустановленной прошивкой HiOS 16 на основе операционной системы Android 16. Смартфон появится в продаже в августе, но цены пока не раскрываются.

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