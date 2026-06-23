Samsung раскрыла характеристики Galaxy M47 5G

Ещё смартфон будет оснащён 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц. По заявлению Samsung, экран обеспечит чёткое изображение, плавную прокрутку интерфейса и хорошую читаемость даже при ярком солнечном свете. Для защиты панели используется стекло Corning Gorilla Glass Victus+, которое обеспечивает более высокую устойчивость к появлению царапин по сравнению с обычными защитными стёклами. Galaxy M47 5G также получит поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и функцию обходной зарядки (Bypass Charging). Во время игровых сессий она позволяет подавать питание напрямую на материнскую плату, снижая нагрев и уменьшая нагрузку на аккумулятор. При этом данных о самом аккумуляторе пока что тоже нет, к сожалению.