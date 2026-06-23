Samsung раскрыла характеристики Galaxy M47 5G

Компания Samsung официально подтвердила скорый выход смартфона Galaxy M47 5G — устройство будет представлено 29 июня. Дата запуска была раскрыта на специальной странице устройства на Amazon, где также появились подробности о его технических характеристиках и программных возможностях модели. Согласно опубликованной информации, Galaxy M47 5G получит процессор Snapdragon в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем стандарта UFS 3.1. Samsung позиционирует новинку как производительное решение для мобильных игр и многозадачности, хотя конкретную модель процессора производитель пока что не раскрыл. Кроме того, компания обещает 6 лет обновлений Android и 6 лет выпуска обновлений безопасности.

Ещё смартфон будет оснащён 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц. По заявлению Samsung, экран обеспечит чёткое изображение, плавную прокрутку интерфейса и хорошую читаемость даже при ярком солнечном свете. Для защиты панели используется стекло Corning Gorilla Glass Victus+, которое обеспечивает более высокую устойчивость к появлению царапин по сравнению с обычными защитными стёклами. Galaxy M47 5G также получит поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и функцию обходной зарядки (Bypass Charging). Во время игровых сессий она позволяет подавать питание напрямую на материнскую плату, снижая нагрев и уменьшая нагрузку на аккумулятор. При этом данных о самом аккумуляторе пока что тоже нет, к сожалению.
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