В сеть слили характеристики смартфона iQOO 16T

Согласно свежим данным, iQOO уже начала тестирование iQOO 16T — по информации инсайдера, прототип смартфона работает на базе будущего флагманского процессора Qualcomm SM8950, который, как ожидается, станет Snapdragon 8 Elite Gen 6. Одновременно компания также рассматривает версию с процессором Dimensity 9600 (DX6) в качестве альтернативного варианта. Сообщается, что устройство получит встроенный крупный вентилятор для улучшения охлаждения и уже тестируется с плоским 2K-дисплеем Samsung. Хотя финальные характеристики могут измениться до официального релиза, утечка указывает на то, что iQOO делает ставку на флагманский уровень производительности и продвинутую систему охлаждения.

iQOO 16T станет преемником iQOO 15T, который был представлен в мае 2026 года. Но на данный момент информации о сроках выхода новой модели нет — неизвестно, планирует ли iQOO представить смартфон в мае 2027 года или компания проведёт анонс раньше. Стоит напомнить, что iQOO 15T оснащён 6,82-дюймовым AMOLED LTPO-дисплеем с разрешением 2K+, частотой обновления 144 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным под экран. В основе смартфона установлен процессор Dimensity 9500 Monster, объём оперативной памяти LPDDR5X достигает 16 ГБ, а накопитель UFS 4.1 может иметь объём до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Вероятно, нечто похожее получит и новый флагман, но данных об этом нет.
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