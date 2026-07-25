Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra хорошо предзаказывают в России

Отечественные ритейлеры начали принимать предварительные заказы на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 сразу после презентации новинок. Сегодня стало известно, что за первый день было принято на 20% больше предзаказов, чем на прошлое поколение за тот же период. Самыми популярными оказались Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 – на них пришлось по 40% заказов.

Напомним, что Galaxy Z Fold8 Ultra стоит от 170 до 250 тысяч рублей, Galaxy Z Fold8 – от 150 до 230 тысяч рублей, а Galaxy Z Flip8 – от 105 до 125 тысяч рублей. Умные часы Galaxy Watch9 40 мм обойдутся от 29 тысяч рублей, Galaxy Watch9 44 мм – от 31 тысячи рублей, а топовые Galaxy Ultra2 – от 50 тысяч рублей.