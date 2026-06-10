В МТС начал продавать HUAWEI nova 15 Max

МТС объявила о старте продаж смартфона HUAWEI nova 15 Max. Модель стала эксклюзивом розничной сети оператора и доступна в магазинах МТС, на сайте компании и в мобильном приложении.Смартфон представлен в двух конфигурациях: 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ. Рекомендованная цена составляет 64 999 и 74 999 рублей соответственно. На старте продаж покупателям предлагают скидку 10 000 рублей, расширенную гарантию на два года и специальную цену при обмене старого устройства по trade-in.HUAWEI nova 15 Max ориентирован на пользователей, которым важны дизайн, производительность, мобильная съемка и большой объем памяти. Также модель поддерживает NFC.В МТС отмечают, что линейка HUAWEI nova востребована среди молодой аудитории благодаря сочетанию современного дизайна и возможностей для создания контента. По словам коммерческого директора розничной сети МТС Алексея Помозова, nova 15 Max дополняет ассортимент компании эксклюзивной моделью.