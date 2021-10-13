HUAWEI Sound X разработан совместно с DEVIALET для обеспечения звука высокого разрешения

Несмотря на небольшой размер HUAWEI Sound X, это устройство оснащено несколькими мощными динамиками. Два сабвуфера, изготовленные из магнитных материалов, воспроизводят мощные басы на 360 градусов. Помимо двух низкочастотных динамиков, в Sound X встроены шесть высокочастотных динамиков. Этот набор динамиков в сочетании с алгоритмом звука HUAWEI создает фантастический эффект объемного звука. Динамики способны воспроизводить звуки с частотой до 40 кГц. Низкочастотные динамики позволяют этой колонке воспроизводить мощные басы до 40 Гц с размахом до 20 мм, так что вы будете видеть, слышать и чувствовать вибрации.
Верхняя часть HUAWEI Sound X содержит основные элементы управления музыкой, а также RGB освещение. Эти огни светятся и меняются в такт вашей музыки, превращая сеанс прослушивания в визуальное восприятие. Оснащенным NFC, вы можете воспользоваться преимуществами интеграции HUAWEI Share, приложив телефон к динамику. Это создает мгновенное соединение, отправляя звук с вашего телефона на динамик по беспроводной сети.