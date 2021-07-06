HUAWEI представила 11-дюймовый планшет MatePad 11 Помимо смартфонов серии HUAWEI P50, компания представила новый планшет HUAWEI MatePad 11. Устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью на 64 ГБ и 128 ГБ. Устройство получило 11-дюймовый дисплей с панелью FullView с разрешение 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Операционная система HarmonyOS 2.0. Планшет имеет заднюю камера на 13 МП и фронтальную на 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 7250 мАч. Помимо смартфонов серии HUAWEI P50, компания представила новый планшет HUAWEI MatePad 11. Устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью на 64 ГБ и 128 ГБ. Устройство получило 11-дюймовый дисплей с панелью FullView с разрешение 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Операционная система HarmonyOS 2.0. Планшет имеет заднюю камера на 13 МП и фронтальную на 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 7250 мАч. Планшет MatePad 11 доступен с сегодняшнего дня в Китае. Планшет MatePad 11 доступен с сегодняшнего дня в Китае. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 12:18 . Продукт - HUAWEI MatePad 11 Комментарии и отзывы HUAWEI MatePad 11

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