HUAWEI представила 11-дюймовый планшет MatePad 11

Помимо смартфонов серии HUAWEI P50, компания представила новый планшет HUAWEI MatePad 11. Устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и внутренней памятью на 64 ГБ и 128 ГБ. Устройство получило 11-дюймовый дисплей с панелью FullView с разрешение 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Операционная система HarmonyOS 2.0. Планшет имеет заднюю камера на 13 МП и фронтальную на 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 7250 мАч.

Планшет MatePad 11 доступен с сегодняшнего дня в Китае.
Комментарии и отзывы HUAWEI MatePad 11
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