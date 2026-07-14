HUAWEI представила планшет MatePad Air (2026)

Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Air (2026), одной из особенностей которой стал прочный корпус толщиной 5,3 мм и массой 509 граммов. Новинку также оснащается 12-дюймовым OLED-экраном PaperMatte с разрешением 2800:1840 точек, пиковой яркостью 1200 нит и отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, 50-Мп основной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой, 12-Мп селфи-камерой, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, шестью динамиками с поддержкой HUAWEI SOUND, двумя микрофонами, поддержкой Bluetooth 5.2 и NearLink, портом USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) и поддержкой OTG. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.