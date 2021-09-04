HYTE объявила о выпуске компьютерного SFF корпуса Revolt 3

Новый бренд HYTE объявила о выпуске компактного корпуса Revolt 3 в форм-факторе SFF.

HYTE Revolt 3 предлагает достаточно места (18,4 литра) для размещения комплектующих. Новинка поддерживает материнские платы только ITX типоразмера, видеокарты длиной до 323 мм, блоки питания SFX или SFX-L. Кроме того, вы можете собрать в нем систему жидкостного охлаждения, так как есть возможность установить радиаторы длиной до 280 мм.

Корпус HYTE Revolt 3 представлен в черном и белом дизайне. Боковые панели модели имеют вентиляционные отверстия для оптимальной продуваемости. Панель ввода включает следующие порты: USB 3.2 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и аудиоразъем. Верхняя крышка оснащена скрытой ручкой для удобной транспортировкой.

Стартовая цена корпуса HYTE Revolt 3 начинается от 129 долларов.
Комментарии и отзывы HYTE Revolt 3
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