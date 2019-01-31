Handheld Nautiz X6 - ультрапрочный телефон с мощной батареей на 8000 мАч

Handheld Group, ведущий производитель надежных мобильных компьютеров, представил ультрапрочный смартфон Nautiz X6.

Разработанный для промышленного и полевого применения, Nautiz X6 может использоваться в самых сложных условиях. Соответствие военному стандарту MIL-STD-810G гарантирует защиту от вибраций, влажности, экстремальных температур и падению с высоты. Он также может похвастаться степенью защиты IP67 от воды и пыли. Nautiz X6 может работать несколько дней без подзарядки благодаря своей массивной батарее на 8000 мАч.

Handheld Nautiz X6 имеет 6-дюймовый дисплей с защитой Gorilla Glass, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутренней памяти, которые можно дополнить до 128 ГБ через карту microSDXC. Внутри восьмиъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 - 14-нм процессор ARM Cortex-A53 с графическим процессором Adreno 506, который также используется в смартфонах и планшетах Samsung, Motorola, Vivo и Meizu. Чип также делает возможным быстрый 802.11ac WiFi и Bluetooth 4.1.

Для точной навигации с используется GPS, ГЛОНАСС, Galileo или BeiDou. Новинка работает на Android 8.0 Oreo с фирменным пакетом программного обеспечения MaxGo от Handheld. Nautiz X6 доступен для предзаказа с доставкой в ​​феврале.