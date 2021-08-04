Характеристики Lenovo Tab P12 Pro слили в сеть

Сегодня планшет Lenovo Tab P12 Pro появился в списке поддерживаемых устройств платформы Google Play, что послужило поводом для слухов о том, что запуск устройства может состояться в самое ближайшее время. Lenovo P12 Pro является преемником планшета P11 Pro, который выпустили в свет в 2020 году. Новинка, вероятно, будет оборудована более производительным процессором вроде Qualcomm Snapdragon 855 (или 860). При этом планшет Lenovo P12 Pro (TB-Q706F) по-прежнему обладает меньшей мощностью, чем Yoga Tab 13, который работает на чипсете Snapdragon 870. Также гаджет предлагает 8 ГБ оперативной памяти и поставляется с Android 11 из коробки. К сожалению, пока что это вся информация, которая доступна пользователям — производитель, видимо, только тестирует новинку.

С другой стороны, нужно понимать, что планшет создают для продвинутых пользователей — характеристики флагманские, памяти у планшета немало, а значит, стоимость тоже будет достаточно высокая. И здесь возникает естественная проблема — пользователь сможет купить планшет такого уровня около 800 долларов, либо же просто купит планшет компании Apple, который будет дольше поддерживаться производителем, у которого больше софта для работы и других преимуществ тоже предостаточно. Вопрос в том, будут ли пользователи покупать планшет за внушительные деньги от Lenovo, если можно приобрести продукт от компании Apple и наслаждаться работой плавной системы. Скоро мы это узнаем — до релиза осталось не так уж много.
Комментарии и отзывы Lenovo Tab P12 Pro
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