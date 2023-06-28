Характеристики OnePlus Fold появились в сети

Текущий год можно легко назвать годом складных смартфоном и, честно говоря, приятно видеть, что складные гаджеты действительно привлекают внимание. И если верить информации инсайдеров, складной смартфон OnePlus Fold должен появиться на рынке в августе этого года — ранее инсайдеры даже показали, как устройство выглядит, пусть и на рендерах. А сегодня в сети появится полный список характеристик, которые помогут вам понять, что может предложить данный гаджет в ближайшем будущем. Например, данный смартфон предоставит доступ к внутреннему дисплею с диагональю 7,8 дюйма с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц. На внешней стороне вы обнаружите OLED-дисплей с диагональю 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц — это достаточно стандартное решение, но хорошо, что производитель решил работать этом направлении.

Кроме того, OnePlus Fold будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm и вы получите 16 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ встроенной памяти. Также поставщики секретной информации говорят, что у данного смартфона будет аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, который можно заряжать с помощью зарядного устройства мощностью 67 Вт. На задней панели OnePlus Fold будет располагаться основная камера с разрешением 48 мегапикселей, а также камера с широким углом обзора на 48 мегапикселей и камера с телескопической оптикой на 64 мегапикселя. На фронтальной же панели вы найдёте камеру с разрешением 32 мегапикселя для селфи и камеру с разрешением 20 мегапикселей на внутреннем экране.