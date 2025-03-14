Характеристики Oppo A5 слили в сеть до релиза

Компания Oppo готовится представить смартфоны A5 и A5 Life (или Vitality Edition, если переводить дословно) в Китае уже 18 марта. Оба устройства появились на официальном сайте Oppo ещё до анонса, так что известный инсайдер из Азии успел поделился их подробными характеристиками. Oppo A5 оснастят 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также в экран встроен сканер отпечатков пальцев. Смартфон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256/512 ГБ. Обе версии — A5 и A5 Vitality — получат защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69. Основная камера будет 50-мегапиксельной, дополненная вспомогательным сенсором на 2 Мп, а фронтальная камера получит датчик на 8 Мп. Устройство будет работать на ColorOS 15 на базе Android 15 и получит аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.

Oppo A5 Vitality Edition будет оснащён 6,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+. В отличие от обычного A5, он получит процессор MediaTek Dimensity 6300. Объём оперативной памяти составит 8/12 ГБ, встроенной — 256/512 ГБ. Основная и дополнительная камеры будут такими же, как у A5 — 50 Мп и 2 Мп соответственно, а фронтальная камера останется с тем же датчиком на 8 Мп. Однако ёмкость аккумулятора будет немного меньше — 5800 мАч, хотя зарядка сохранит мощность 45 Вт. Как и стандартная версия, смартфон будет работать на ColorOS 15.
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